5日午後、神奈川県の三浦海岸でサーフィンをしていた30代の女性が行方不明となり、約2時間半後に救助されましたが搬送時、意識不明の状態だったということです。警察や消防などによりますと、5日午後3時半ごろ、神奈川県三浦市の三浦海岸でウインドサーフィンショップの店員から、「サーフィンをしていた女性の姿が見えなくなった」などと119番通報がありました。横須賀海上保安部などによりますと、行方不明になった30代の女性は