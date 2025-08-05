第107回全国高校野球選手権大会の開会式が5日、甲子園球場で開催。暑さ対策の一環として、史上初めて午後4時から始まった開会式では、昨年王者の京都国際を先頭に、春夏連覇を狙う横浜など、計49代表校の選手が入場行進を行いました。選手宣誓は智弁和歌山の山田希翔（まれと）主将が務め「自然環境や社会状況が変わりゆく中で、高校野球のあり方が問われています。しかし、その魅力は変わりません」と力強く宣誓しました。以下、