静岡市駿河区の公民館で起きた殺人事件を巡り、犯行後に自分の首を切って入院していた54歳の男が、5日退院し、逮捕されました。男は地域の人たちとあるトラブルを抱えていました。5日、静岡南警察署に移送される静岡市駿河区中島の54歳の無職の男。殺人などの疑いで逮捕されました。犯行後に自らの首を切り病院で治療を受けていましたが、首のあたりには白いガーゼのようなものが…。地域の清掃活動に参加するなどしていたと