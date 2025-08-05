30℃を超える真夏日の中、あるラーメン店に行列を発見。店内をのぞいてみると、みなさんが食べていたのは…涼しげなガラスの器に入った麺もスープも冷たい「冷やしラーメン」。（客）「冷たくておいしいです」（客）「初めて食べたんですけど夏にぴったりですね」（客）「暑いのですごく食べやすい」これまで、夏といえば「冷やし中華」が定番でしたが、最近では、この冷たい「冷やしラーメン」を夏限定で