５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３４．２９ポイント（０．９６％）高の３６１７．６０ポイントと続伸している。約３年７カ月ぶりの高値水準を切り上げた。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国景況感悪化を背景に、当局が追加の景気支援に動くとの見方が強まる状況だ。また、中国の長期国債利回りが低水準で推移する中、配当利回りの高さも注目されている。当局は昨年末、中央企業（中央政府直属の国有