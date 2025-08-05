「ウィルキンソン タンサン ザ フルーティーマスカット」アサヒ飲料は、「ウィルキンソン タンサン ザ フルーティーマスカット」を8月19日から発売する。「ウィルキンソン タンサン ザ フルーティーマスカット」は、3種類の果汁をブレンドした無糖炭酸水。メインフレーバーの皮ごと丸搾りマスカット果汁の甘みに、リンゴ果汁とレモン果汁を絶妙なバランスでブレンドすることで、飲みごたえのある味わいを実現した。強炭酸の刺激と