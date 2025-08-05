犬が邪魔しないでほしいと伝えているサイン 1.低い唸り声を上げる 犬が低く唸るのは、「今は構わないで」という気持ちを伝えるサインです。 たとえば、ひとりでおもちゃに夢中になっているときに「一緒に遊ぼう！」と近づいても、唸り声を上げて反応されることがあります。 怒っているわけではなく、「邪魔しないで」「これは今、私のもの」と主張しているのです。場合によっては「ガウッ」と吠えることもあれば、触れた手を