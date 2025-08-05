犬のてんかんとは？発作の種類と原因 犬のてんかんとは、脳の異常な電気活動によって発生する繰り返しの発作を指します。発作は突然のけいれんだけでなく、一時的な意識喪失や異常行動として現れることもあります。 特に注意すべきは5分以上けいれんが止まらない、またはけいれんが連続して起こり意識が回復しない状態、あるいは24時間以内に複数回の発作が起こる状態で、重篤な神経障害や命に関わるリスクがあります。 てん