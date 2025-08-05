ブラジル・アラゴアス洲マセイオで発生した交通事故でソサイチ（7人制サッカー）のプロ選手であるレオ・メンデスが亡くなった。アラゴアス洲選手権準々決勝の前日に起こった悲劇だったが、残されたチームメイトが亡くなったメンデスに勝利を届けた。ブラジルメディア『グローボ』は先月26日、この事故について報道した。同メディアによると、先月25日の夜、ボンバ・ド・ゴンザーガ地区で、恋人とともにバイクに乗っていたメンデス