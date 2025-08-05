地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「徒士」はなんて読む？「徒士」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、青森県の地名で、「か」から始まるひらがな3文字です。いったい、「徒士」はなんと読むのでしょうか。正解を知