人気YouTuber・カノックスターさんの妻・ヨメックさんは8月4日、自身のInstagramを更新。カノックスターさんと娘のプライベートショットを公開しました。【写真&動画】カノックスターの美人妻、家族ショットを公開「定期的にお願いします！笑」ヨメックさんは「夏のナカノケ」とつづり、10枚の写真と1本の動画を投稿。カノックスターさんと娘のツーショットや、カノックスターさんのソロショットなどが収められています。動画