石破首相は５日、コメの安定供給に向けた関係閣僚会議で、事実上の減反にあたる生産調整を見直し、「増産にカジを切る」と明言した。耕作放棄地の拡大を食い止め、輸出の抜本的拡大に全力を傾けるという。中山間地域などを守るため、環境に配慮した取り組みを支援する仕組みの創設も目指す。