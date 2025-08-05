5日午後4時半ごろ、首都高速中央環状線でキャリアカーが燃える火事があり、現在も消火活動が行われています。警視庁によりますと、5日午後4時半ごろ、首都高速中央環状線、高松入口付近で目撃者から「トラックが燃えている。爆発あり」と通報がありました。走行していたキャリアカーが故障したため、レッカー車がけん引している際に、キャリアカーから出火したということです。これまでに、この火事によるケガ人はいないということ