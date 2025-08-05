天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは須崎御用邸での静養を終え、先ほど帰京されました。両陛下と愛子さまは8月1日、伊豆急下田駅で集まった地元の人たちなどと交流し、愛子さまが「泳がれますか？」と聞かれ、「天気が良ければ」と話される場面もありました。須崎御用邸での静養は6年ぶりで日本赤十字社に勤務する愛子さまは5日間の滞在を終え両陛下よりひとあし先に帰京し、午後5時過ぎ、皇居に戻られました。