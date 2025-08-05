◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム6-1西武(5日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは打線が敵を欺くプレーで大量得点し、投げては山粼福也投手が7回1失点の好投で勝利で幕を下ろしました。日本ハムはこれで3連勝となります。ヒーローインタビューに登壇した山粼投手は今日の投球について「ほっとしてます。ストレートの力強さもありましたし序盤から攻めていける投球が出来ましたので今日は郡司に感謝です」と共に壇