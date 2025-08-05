フロリダ州の法廷に入るエプスタイン元被告（左）を捉えた２００８年の写真/Uma Sanghvi/Palm Beach Post/USA Today Network/Imagn Images/File（ＣＮＮ）性犯罪で起訴され拘置所で死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン元被告による虐待の被害者２人が、裁判所に提出した書簡の中で司法省による大陪審証言の公開請求を非難した。トランプ大統領とその政権が自分たちへの敬意を欠いているとの見方にも言及した。４日に提出され