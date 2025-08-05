オーストラリア政府が進める海軍の新型艦導入計画に、日本の提案が採用されました。中谷防衛相：わが国の高い技術力への信頼性、自衛隊とオーストラリア軍との相互運用性の重要性を評価をされた証しと考えている。日本とドイツが提案していた新型艦について、オーストラリア政府は5日、海上自衛隊の最新鋭護衛艦「もがみ」型をベースに共同開発を進めると発表しました。2026年初めに契約し、最大約9500億円規模で11隻建造する見込