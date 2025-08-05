横浜市のみなとみらいエリアで花火を打ち上げる台船が炎上してから一夜明け、昼前になってようやく鎮火が確認されました。花火が暴発した原因について、「低空開発」が考えられると指摘する声もあります。午前7時半ごろ、炎上した台船の消火活動がようやく始まりました。鎮火が確認されたのは午前11時10分。発生から15時間半が経っていました。そして先ほど午後3時ごろ、別の船に牽引され、大黒ふ頭に接岸したことが確認されました