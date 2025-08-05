プロ野球・巨人と立川市は５日、東京ドームでスポーツ振興に関する協働協定を締結し、巨人・国松徹球団社長と立川市の酒井大史市長が協定書に調印した。両者はこれまでもイースタン・リーグの公式戦における市民の無料招待試合開催を始め、アカデミーコーチなどの幼稚園や小学校への訪問事業などで連携を行ってきた。今後も、スポーツ振興の取り組みに関しての連携を深めていくため、今回の協定の締結に至った。酒井市長は「