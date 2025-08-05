6日（水）は朝鮮半島付近の低気圧からのびる前線が東北や北陸にかかる見込みです。北日本や北陸ではくもりや雨となり、東北南部や北陸を中心に雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。その他の地域は晴れる所が多いものの、所々で雨が降り、雷雨となる所もありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高くなりますが、5日（火）よりは低くなる所も多いでしょう。そうは言っても、35℃以上の猛暑日となる地点はたくさんありそう