◆パ・リーグ楽天―オリックス（５日・楽天モバイル）【オリックス】１（左）広岡、２（三）宗、３（二）太田、４（右）杉本、５（中）中川、６（一）頓宮、７（指）ディアス、８（捕）若月、９（遊）紅林、▽投＝田嶋大【楽天】１（右）中島、２（遊）村林、３（指）浅村、４（左）ゴンザレス、５（一）黒川、６（三）フランコ、７（中）辰己、８（捕）堀内、９（二）小深田、▽投＝古謝