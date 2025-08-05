◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）柳町、３（指）近藤、４（一）山川、５（右）山本、６（三）ダウンズ、７（捕）谷川原、８（遊）野村、９（二）牧原大、▽投＝前田悠【ロッテ】１（中）藤原、２（捕）寺地、３（三）安田、４（右）西川、５（指）ソト、６（一）池田、７（左）山口、８（二）宮崎、９（遊）友杉、▽投＝種市