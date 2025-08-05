◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）【広島】１（中）中村奨、２（左）ファビアン、３（三）小園、４（右）末包、５（捕）坂倉、６（一）モンテロ、７（二）羽月、８（遊）二俣、９（投）床田【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（遊）京田、３（左）佐野、４（三）宮崎、５（一）オースティン、６（右）蝦名、７（捕）松尾、８（二）林、９（投）バウアー