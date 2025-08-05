「窓を開ける」のは猫のお仕事飼い猫が「家じゅうの網戸を開けて回る」のを止めさせたいと、動物行動学を専門にする高倉はるか先生に相談したところ、「開けるのは、猫にとってお仕事のようなもの。開けられることを学習した猫は、開けることで達成感が満たされる」と言われた。止めさせたいのなら、怒ったり、言い聞かせるのではなく、物理的に開けられなくする必要があるのだという。東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学