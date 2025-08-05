国内最大級のファッションショー「東京ガールズコレクション」が2026年1月、静岡市で開催されることが決まり、5日、記者発表会が行われました。今回で6回目となる「TGCしずおか」。前回は、人気モデルらによるファッションショーやライブなどが行われ、約8000人が来場するなど大盛況のうちに幕を閉じました。前回の経済波及効果は約26億円にのぼったということです。5日、静岡市駿河区で開かれた記者発表会には