お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（55）が5日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。タレント・所ジョージ（70）は、実は「めちゃくちゃ酒強い」と明かした。この日のゲストは、演歌歌手の田中あいみ。愛飲家で、ウイスキーが好きだといい、「ライブ前とか、マネジャーさんに“お酒臭いですよ”って」言われるほど。この話を受け、所の話を思い出した東。「所さん、普段飲まな