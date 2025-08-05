ヘアケアブランドとして人気の『&honey（アンドハニー）』から、待望の入浴料が新登場！2025年8月12日よりロフト・ハンズにて先行発売される「&honey 重炭酸＊1ハチミツ バスタブレット」は、ブランド初の重炭酸タイプの入浴料。肌の水分量に着目し、ボディミルク成分＊2を配合した処方で、お風呂上がりの肌をうるおいで包み込みます。毎日のバスタイムを楽しんで♡ 重炭酸×保湿成分で極上スパ体験 &hon