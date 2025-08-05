お笑いコンビ、ロザン（菅広文＝48、宇治原史規＝49）が5日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。宇治原がコメの価格高騰でやり玉に挙げられた人へ思いを巡らせた。政府はこの日、コメ政策を転換し、これまでの生産調整から増産体制へとかじを切る方針を固めた。石破茂首相が同日午後、首相官邸で開くコメの安定供給に関する3回目の関係閣僚会議で表明する。昨年来のコメ価格高騰は、需要が拡大しているにも