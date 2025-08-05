新潟県内は７日にかけて大雨となるところがある見込みです。新潟地方気象台は大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表し注意を呼びかけています。（５日午後４時１４分発表）気象台によりますと、６日にかけて北陸地方に前線が停滞し、７日は前線が北陸地方を南下するでしょう。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響を受けるため、７日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨の降る所があり、