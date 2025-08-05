新発田市で4日、牛舎が燃える火事がありました。牛舎には約100頭の牛が飼育されていて、火事により1頭が死んだということです。火事があったのは新発田市本田にある「五十嵐牧場」の牛舎です。警察や消防によりますと4日午後3時ごろ牧場の関係者から「牛舎が激しく燃えている」と警察に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、牛舎1棟が全焼したほか2棟を焼いたということです。市によりますと、牛舎には約100頭