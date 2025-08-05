5日の県内の最高気温は、ほとんどの地点で平年より高かったものの猛暑日を観測したところはありませんでした。午後4時までに熱中症の疑いで搬送された人は6人でした。各地の消防によりますと、5日午後4時までに熱中症の疑いで搬送されたのは秋田市で3人、横手市で3人でした。重症の人はいませんでしたが中等症が3人でした。秋田市の30代の男性は外で作業をしていて会社に戻ったところでぐったりして倒れこんだということです。横手