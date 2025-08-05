瀬戸内地方は、海沿いでは高気圧に覆われて晴れていますが、内陸では雷雨のところがあります。夜も雨雲のかかるところがあり、局地的に激しく降る見込みです。雨の降り方に注意してください。 6日も海沿いを中心に晴れるでしょう。内陸では雲が広がりやすく、午後は雷雨のおそれがあります。朝の最低気温は岡山で28度、津山で25度、高松で29度の見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で38度、津山で37度でしょう。湿った空気が