高い勝率、収益は無限。この言葉で誘われ、カネをだましとられました。 【写真を見る】親近感を抱き...被害額およそ2800万円「勝率は85％で、収益は無限」「口座を凍結する」70代男性から多額の現金をだましとった手口とは（山形） 山形市に住む７０代の男性がフェイスブックで知り合った女性を名乗る人物のメッセージをきっかけに、およそ２８００万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。 警察によりますと去年１