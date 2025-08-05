「全国高校野球選手権・開会式」（５日、甲子園球場）高知中央が一新したユニホームで入場行進。昭和の高校野球界をけん引したＰＬ学園をモチーフとしたデザインに注目が集まった。胸の自体はＰＬ学園のユニホームをほうふつとさせ、帽子のデザインも似ている。今年４月にＰＬ学園出身の山野司監督が就任。デザインを一新したという。自身も「ＫＫコンビ」の１学年下で、１９８６年のセンバツでスタメン出場した経験もある