モデルのトリンドル玲奈（33）が5日に自身のインスタグラムを更新。貴重な撮影オフショットの数々に注目が集まっている。この日「原色美女図鑑見ていただけましたか？」とファンに問いかけ、週刊文春の巻頭連載「原色美女図鑑」に登場したことを報告。「オフショットやら動画やら…」とつづり、シースルーのキャミソールワンピースで寝転ぶ姿や、ミニ丈の衣装で美脚を大胆に見せたショットなどを披露した。この投稿にファ