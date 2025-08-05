「中日−阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が２７年シーズンから導入が決まったセ・リーグのＤＨ制を歓迎した。「すごく素晴らしいこと。理事会の方々は大変な決断だと思う。元選手としては素晴らしいことをしていただいた。セ・リーグの野球というか、日本の野球が同じになるということ」と受け止め、「野球がスリリングになる。投手が打席に立っても２アウトだったら、決して熱くはならないと思ってます