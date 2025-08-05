「全国高校野球選手権・開会式」（５日、甲子園球場）日本高野連の宝会長があいさつで異例のスタイルを実施した。夕方開催となった中、「いつもと違う開会式となりました」と語った宝会長。その上で「私の励ましの言葉、みなさんの力を借りてエールを送りたいと思います」と語ると、スタンドの観客に向け「観客の皆さん、私が『高校生』と言いますので、観客のみなさんは『頑張れ』とご唱和ください」と呼びかけた。「よろ