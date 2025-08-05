海水と淡水の塩分濃度差により生じる浸透圧を利用した「浸透圧発電」のプラント＝5日午後、福岡市福岡地区水道企業団（福岡市）は5日、海水と淡水の塩分濃度差により生じる浸透圧を利用した「浸透圧発電」のプラントを、国内で初めて稼働した。世界で2例目となる。「天候や昼夜に左右されず、二酸化炭素（CO2）を排出しない次世代の再生エネルギー」と利点を強調している。海水から真水を取り出した後の濃縮海水と、下水処理施