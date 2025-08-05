日本ペンクラブ（桐野夏生会長）は5日、差別的な主張が拡散された参院選の後も、国籍や人種などに基づく排外的な主張が横行し「危機的状況が続いている」と憂慮を示す緊急声明を発表した。声明は、企業の人権意識のあり方に言及。国連が定めた原則に従い「企業が活動を通じて人権に負の影響が生じた場合、対処する責任」があると指摘した。出自による差別を巡っては、朝鮮半島にルーツを持つ作家の深沢潮さんが4日、「週刊新