【リオデジャネイロ＝大月美佳】ブラジル最高裁は４日、クーデター未遂などの罪で公判中のジャイル・ボルソナロ前大統領に対し、ＳＮＳの利用禁止命令に違反したとして、自宅軟禁を命じた。ボルソナロ氏は米国のトランプ大統領との親密な関係で知られ、米政権は早くも反発している。最高裁は今回の決定で、ボルソナロ氏が３日に開かれた集会にビデオ電話で参加し、その発言を息子らがＳＮＳで拡散した行為が命令違反に当たると