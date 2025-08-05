「一般戦」（６日開幕、戸田）エンジン、ボートの初下ろしとなる６日間開催。５日に前検が行われて、一番時計は渡辺健（２６）＝東京・１２２期・Ａ２＝がマークした６秒６４だった。「現状だと、班の中ではいい方で、伸びていた。少し重たさはある。エンジンのメンテナンスはしたい」と好感触で初日を見据えた。今期は初のＡ２に昇格した。前節の多摩川一般戦では、デビュー初優勝を果たしたばかり。「（１号艇のＦによる恵