あれ？もしかして私…夏休み学校に来る予定…ない？階段で息切れ、いつもだるそう。憎めない生物の先生の生態が気になる／ほむら先生はたぶんモテない（1）白衣の下はダサいTシャツ、階段を上がればすぐに息切れし、生徒とふざけて一緒にお説教までくらってしまう、ちょっと残念な生物教師・ほむら先生。そんな先生にストレートな恋心をぶつけるのが、ぼっち系女子高生・蓮見さん。関係性はあくまで教師と生徒。でもマイペースでど