東京市場まとめ 1.概況 前日の米国市場はFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ観測の高まりが、米国市場を下支えしました。主要3指数が揃って反発となった流れを受け、日経平均は230円高の40,521円で寄付きました。株価指数先物への買いが指数を支え、一時は300円を超える場面もありましたが、254円高の40,544円で前引けとなりました。後場も序盤から堅調に推移し、12時37分に358円高の40,649円をつけ本日の高値を更新しまし