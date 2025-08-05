7月27日に、1960年（昭35）9月20日の開館から約65年の歴史にピリオドを打ち、閉館した…はずの東京・丸の内TOEIで9日後の5日、“おきて破り”のイベントが開催された。西島秀俊（54）主演の日本・台湾・米国合作映画「Dear Stranger／ディア・ストレンジャー」（真利子哲也監督、9月12日公開）完成報告会見が行われた。関係者によると、作品のテーマの1つに「廃墟」があり、会見を行うにあたり元々、廃墟を探していたという。その