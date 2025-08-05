俳優市原隼人（38）が5日、農林水産省を訪問し、小泉進次郎農相と対談した。同省とタイアップした映画「おいしい給食炎の修学旅行」（10月24日公開、綾部真弥監督）で主演を務め、小泉農相へ作品を紹介。「作品を通じて、日本の財産である食をいただいてもらって、同時に食に関する歴史や文化も味わっていただこうという作品になっています」とアピールした。作品を通じて日本の食文化に多く触れたといい、ロケ地の青森県では、