米粉パンの開発・販売を手がける「GOEN-米縁-(ごえん)」が開発したグルテンフリーの「ぷるふわ生カステラ」が、2025年7月に開催されたジャパン・フード・セレクション(主催：日本フードアナリスト協会)において、グランプリを受賞した。【写真】2025年7月に開催されたジャパン・フード・セレクションで、見事グランプリを受賞！“シュワっ”とした食感で大人気の「ぷるふわ生カステラ」■開発の背景「ぷるふわ生カステラ(グルテン