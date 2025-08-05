冗談抜きでBクラス、いや5位もある巨人が中日、DeNAとの6連戦を2勝4敗と二つの負け越しで終わった。【写真】阿部監督の失速で評価が急上昇の「2軍監督」高まる「理論派」待望論3日は若林楽人のサヨナラとなる中越え二塁打でなんとか勝つことができた。昨年も一度あったが今季2度目の殊勲打だ。9回にライデル・マルティネスが宮崎敏郎に同点の一発を浴びた直後だっただけに価値があった。2日に3位に落ちたものの2位に再浮上