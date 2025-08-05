【ストリートファイター 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation 5, Windows PC】 11月 発売予定 価格：各19,980円 ホリは、プレイステーション 5/PC用アケコン「ストリートファイター 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation 5, Windows PC」10種を11月に発売する。価格は各19,980円 本商