自民党内から石破総理に退陣を迫る意見が多い中、石破総理自身は続投の意思を表明している。8月5日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるが石破おろしの舞台裏について語った。 小塚「8月8日に両院議員総会が開かれるので、そこで『石破さん、辞めてくれ』っていう声が出て、厳しい会になるだろうと思われているんですけど、7月28日の両院議員懇談会以降、石破さんが続投の意思