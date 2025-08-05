一度は閉店した三重県桑名市の老舗鉄板焼き店が、3代目の女性店主によって復活しました。昭和の面影を残す店内で、名物のねぎ焼きをはじめとした昔ながらの味を守り続けています。 ■名物は昔ながらのお好み焼き…伝統の味を守り続ける3代目 三重県桑名市の「八百勇」は、どこか懐かしさを感じさせる鉄板焼き店です。 具材を生地に混ぜて焼き上げる“昔ながらのお好み焼き”は、ソースの香ばしい香り